“O toque cura”: massoterapeuta acreana fala sobre profissão que transforma vidas no Dia do Massagista

Neste domingo (25), é comemorado o Dia do Massagista, uma data que celebra os profissionais que se dedicam ao cuidado do corpo e da mente por meio de técnicas terapêuticas. Em Rio Branco, a massoterapeuta acreana Anna Chrystina Grigorio, 30 anos, formada em terapias integrativas e complementares, compartilha sua experiência de mais de cinco anos na área e ressalta a importância crescente da profissão na capital acreana.

Ao longo de sua trajetória, Ana tem se especializado em diversas técnicas, como massoterapia clínica, holística, anatomia e práticas da medicina tradicional chinesa. Ela conta que seu trabalho vai muito além do toque físico.

“A massagem, fisiologicamente, trabalha o corpo liberando hormônios que promovem bem-estar, diminuem dores crônicas, melhoram estados de ansiedade, depressão e outras doenças psicossomáticas”, explica.

Segundo a profissional, muitas pessoas ainda desconhecem o potencial das terapias integrativas no auxílio à saúde. “Tenho certeza de que, praticadas com frequência, essas técnicas poderiam até reduzir o uso de medicamentos e as idas aos hospitais por problemas de coluna ou constipação, por exemplo”, afirma.

VEJA TAMBÉM: Adeptos da massagem tântrica relatam melhoria nos relacionamentos amorosos

Anna destaca com entusiasmo o crescimento da massoterapia em Rio Branco, com mais profissionais capacitados buscando atualização constante. Para ela, essa valorização é essencial, já que o paciente, ao se deitar na maca, está em um estado de vulnerabilidade.

“Trabalhar com o corpo humano é algo muito lindo. Eu sou suspeita para falar porque é algo que eu amo e vejo, na prática, que colabora genuinamente com a saúde de cada pessoa.”

Além do alívio físico, ela também observa os impactos emocionais do atendimento.

“Às vezes, o cliente chega angustiado, com dificuldade de se entregar. E o toque tem esse poder: é um carinho afetivo que proporciona algo que a pessoa nem sabia que precisava”, relata Anna.

Para a massoterapeuta, a terapia não substitui medicamentos nem acompanhamento psicológico, mas é uma ferramenta poderosa de apoio.

“Ela auxilia com toda e absoluta certeza a maioria das disfunções que o nosso corpo apresenta.”

Neste Dia do Massagista, Anna celebra não apenas a profissão, mas o poder transformador do cuidado através do toque.

“Me sinto feliz em fazer parte desse movimento que cresce cada vez mais, levando alívio, acolhimento e saúde para tantas pessoas.”

Para quem deseja vivenciar os benefícios da massoterapia, Anna oferece atendimentos tanto em domicílio — especialmente em residenciais e condomínios fechados, levando toda a estrutura necessária — quanto em seu consultório fixo, localizado na rua Otávio Rola, no bairro Nova Estação, próximo ao Horto Florestal. Com dedicação e cuidado, ela busca proporcionar uma experiência acolhedora e terapêutica, seja onde for, reafirmando seu compromisso com o bem-estar e a saúde de cada cliente.