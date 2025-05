oab-publica-e-depois-tira-do-ar-nota-em-apoio-a-marina-silva

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou e tirou do ar na sequência, nesta quinta-feira (29/5), uma nota em solidariedade à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

A nota publicada e despublicada pela OAB no site da instituição prestava apoio a Marina após a ministra ser alvo de ataques durante uma audiência no Senado, na terça-feira (27/5).

A nota da OAB era assinada pela Comissão da Mulher da ordem e também fazia um desagravo à ministra do TSE Vera Lucia Araújo, vítima de racismo durante um evento do governo.

No comunicado, a comissão da OAB dizia discordar de Marina Silva e apoiar as obras da BR-319, mas rechaçava o que chamou de “desrespeito como forma de expor discordância”.

“É também a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, alvo de ataques desrespeitosos durante audiência no Senado. A OAB discorda da ministra e apoia as obras da BR-319, mas rechaça o desrespeito como forma de expor discordância”, diz um trecho da nota.

Divergências internas

Segundo apurou a coluna, houve fortes divergências internas, entre integrantes da OAB, se a entidade deveria se posicionar ou não sobre o episódio envolvendo Marina Silva.

A coluna entrou em contato com a assessoria de comunicação da OAB, mas anda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações da instituição.