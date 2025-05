“Objetivo de estar cada vez mais saudável”, diz Ferrugem após emagrecer mais de 35 kg

Ferrugem anda surpreendendo fãs e pessoas ao seu redor após emagrecer mais de 35 quilos. O processo de mudança de rotina e mentalidade foi a dupla responsável pela transformação não só estética, mas também na saúde. A reportagem do portal LeoDias conversou com o cantor, que detalhou como foram esses últimos meses em busca de uma vida mais saudável.

“Comecei a me cuidar mais, a me alimentar melhor, a treinar com frequência… Passei a priorizar meu bem-estar e minha saúde, e isso refletiu diretamente no meu corpo. Mas mais do que uma meta estética, foi um cuidado comigo mesmo”, explicou ele.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Reprodução Ferrugem conversando com a reportagem deste portal

Reprodução Voltar

Próximo

Até agora, foram 35 quilos eliminados. O artista contou que não fica preso em relação ao número de quanto eliminou, sua meta mesmo é ter uma vida mais equilibrada, com mais energia para sua família, palco e para ele mesmo.

“Tô muito feliz com os resultados até aqui, mas sigo trabalhando, porque agora virou estilo de vida. Não tem um peso ideal específico, mas sim o objetivo de estar cada vez mais saudável e me sentindo bem comigo mesmo”, finalizou ele.