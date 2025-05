Obra da nova Ponte da Sibéria em Xapuri atinge 80% de conclusão e deve ser entregue em setembro

A construção da nova Ponte da Sibéria, em Xapuri, alcançou 80% de conclusão nesta sexta-feira (23). A obra, considerada uma das maiores do estado do Acre, é parte da Operação Verão 2025 — um conjunto de ações do governo estadual voltado à execução acelerada de grandes projetos de infraestrutura.

Com 363 metros de extensão, a ponte será um marco importante para a mobilidade urbana em Xapuri, ao facilitar o deslocamento da população entre as margens e impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na fase de superestrutura, com foco na concretagem das aduelas das lajes. Cerca de 70 operários atuam no canteiro de obras, sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso com os prazos estabelecidos: “Atendendo à determinação do governador, seguimos firmes na construção da Ponte da Sibéria. Já alcançamos 80% da obra e continuamos trabalhando para entregar no prazo”.

Com orçamento total superior a R$ 40 milhões, o projeto é financiado por recursos do governo do Estado e por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. Do total, mais de R$ 15 milhões são oriundos do Tesouro Estadual e R$ 25 milhões foram garantidos via emenda.

A entrega da ponte está prevista para o mês de setembro e representa um importante avanço nas políticas de infraestrutura do Acre.

Com informações Agência de Notícias do Acre