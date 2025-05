Obras do viaduto da AABB aguardam peças metálicas para serem concluídas em outubro

As obras do viaduto Mamedio Bittar, localizado nas proximidades da AABB, enfrentam atualmente um momento de lentidão devido à espera pela chegada de estruturas metálicas que serão utilizadas na construção. As peças estão sendo fabricadas por uma empresa na cidade de Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro, e seguem o calendário de produção da equipe fluminense.

Apesar do ritmo mais lento neste momento, a obra continua dentro do cronograma previsto e tem previsão de conclusão para outubro deste ano. Segundo a equipe técnica, a rampa de acesso já foi concretada e o aterro, com altura projetada de 5,25 metros, está em andamento.

Com investimento de R$24 milhões, o viaduto está sendo construído no encontro de três vias com grande fluxo de veículos, especialmente nos horários de pico. A estimativa da prefeitura é de que cerca de 14 mil veículos trafeguem diariamente pela região.

Para viabilizar a execução da obra, alterações foram feitas no trânsito local: houve realocação de semáforos, mudança nos pontos de travessia de pedestres e reconfiguração de pistas. Em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), uma das pistas foi adaptada para funcionar nos dois sentidos, enquanto a antiga rotatória foi desativada e substituída pelo canteiro de obras.

“Depois dessa etapa, vamos seguir para a transição, a instalação das vigas metálicas e a construção da plataforma”, informou o engenheiro responsável, Gustavo Mateus, para a prefeitura da capital.