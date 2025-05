OCA Xapuri, a primeira inaugurada no Acre, celebra 15 anos de serviços à população

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Xapuri comemora nesta terça-feira (27) seus 15 anos de atuação no município. Para celebrar a data, a unidade promove uma programação especial voltada aos cidadãos que visitarem o local, com atividades diversas e prestação de serviços públicos de qualidade.

Durante todo o dia, os visitantes poderão participar de ações comemorativas preparadas pela equipe da unidade. A proposta é não apenas festejar os 15 anos de funcionamento, mas também reconhecer o papel fundamental dos servidores e da população na consolidação do projeto.

“É com muita alegria, carinho e gratidão que celebramos esse momento. A OCA Xapuri é resultado do esforço coletivo de uma equipe comprometida e da confiança dos cidadãos. Vocês são a razão da existência desse projeto”, destacou a coordenação da unidade em publicação realizada no Instagram.

Primeira unidade da OCA implantada no estado, a central de Xapuri marcou o início de uma nova era no atendimento público do Acre. Ao longo desses 15 anos, consolidou-se como um espaço de referência, promovendo cidadania, inclusão e acesso a direitos com acolhimento, eficiência e respeito. A trajetória da OCA Xapuri inspira outras unidades e reafirma o compromisso do governo em oferecer um serviço cada vez mais humano, integrado e próximo da população.