Oficial! Gladson anuncia Gusttavo Lima como atração da ExpoJuruá 2025

Durante agenda oficial em Rodrigues Alves, o governador do Acre, Gladson Camelí, anunciou a confirmação do cantor sertanejo Gusttavo Lima como atração principal da Expoacre Juruá 2025. O evento, que é a maior feira agropecuária da região, acontecerá de 1º a 6 de julho em Cruzeiro do Sul, celebrando sua 20ª edição.

A Expoacre Juruá é uma das principais vitrines do agronegócio, cultura e empreendedorismo do estado, reunindo produtores rurais, empresários, artistas e milhares de visitantes. A presença de Gusttavo Lima promete atrair ainda mais público e movimentar a economia local.

Além de Gusttavo Lima, o evento contará com diversas outras atrações musicais, exposições de produtos regionais, rodeios e atividades culturais, consolidando-se como um dos maiores eventos do calendário acreano.

A expectativa é que a Expoacre Juruá 2025 supere os números das edições anteriores, tanto em público quanto em volume de negócios, impulsionando ainda mais o crescimento da região.