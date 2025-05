oito-gatos-morrem-em-terreno,-e-comunidade-suspeita-de-envenenamento

Oito gatos foram achados mortos nos últimos três meses – cinco deles só em maio – na Quadra 3 da comercial próxima ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. Cerca de 30 felinos viviam em um terreno baldio, onde será construído um prédio, enquanto eram acompanhados e cuidados havia cerca de cinco anos por moradores da região.

Os animais eram alimentados, examinados por veterinários periodicamente e chegaram a ser castrados, segundo condôminos ouvidos pela reportagem. O fato de um grande número deles ter sido encontrado morto, sem sinais de violência ou de maus-tratos, fez com que os moradores começassem a suspeitar de que o caso envolva envenenamento.

Leia também

Os gatos que morreram viviam com aproximadamente outros 20. Uma das protetoras de animais que cuidava dos bichos no local, Paula Silva Nascimento, 39 anos, contou que o responsável pelo terreno baldio teria pedido a remoção dos animais e até quebrado vasilhas de alimentos deles, custeadas por voluntários.

“Eu trabalho em uma loja de agropecuária que fica em frente ao condomínio. E esse homem pediu para que a gente tirasse as comidas e as casinhas dos animais, para colocá-las em outro lugar. Mas o lote está vazio, não é usado. Colocamos na área externa, e quebraram tudo: os paletes, as vasilhas”, contou Paula.

Exames necessários

O grupo SOS Gatos do Solar atua na região, com captura, esterilização e devolução ou adoção de felinos de vida livre, principalmente para controle dessas populações e melhora do bem-estar dos animais. No caso denunciado, os cerca de 30 bichos que ficavam no terreno abandonado eram monitorados por voluntários da associação, que também moram na área.

Integrante do grupo e também cuidadora dos gatos, Mônica Fischer, 64, contou que os bichos são inofensivos e não costumam invadir imóveis. “Eles só ficam na área verde, no fundo do terreno, onde há um barracão abandonado. É lá que disponibilizamos água e comida”, detalhou.

Porém, como os corpos dos animais foram retirados do local sem passarem por exames, o diagnóstico das causas das mortes será mais difícil, segundo a médica veterinária Fabiana Volkwies. A comprovação de envenenamento, especificamente, só poderia ser feita por meio de análise toxicológica e necrópsia.

“Há vários sintomas e sinais que são avaliados para decretar a causa da morte. Então, esses exames seriam necessários”, completou Fabiana. No entanto, por não desconfiarem inicialmente de que os gatos pudessem ter morrido por esse motivo, os cuidadores não chegaram a levá-los a um veterinário.

Apesar disso, as voluntárias ouvidas pela reportagem registraram ocorrência pela internet, por crime de envenenamento.