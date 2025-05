Ônibus da Ricco Transportes quebra e provoca protesto inesperado na ponte metálica em Rio Branco

Um ônibus da empresa Ricco Transportes apresentou problemas mecânicos durante operação no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (20). A falha no veículo gerou revolta entre os passageiros, que decidiram protestar contra a precariedade do transporte público na cidade.

Segundo informações do jornalista Marcos Dione, os passageiros, cansados após um longo dia de trabalho, inicialmente fecharam a rua onde o ônibus parou. Posteriormente, o grupo seguiu para a Ponte Metálica, um dos principais acessos que liga as regionais da capital, onde bloquearam o tráfego, causando transtornos no trânsito local.

Durante o protesto, manifestantes criticaram a qualidade dos ônibus da Ricco Transportes e a gestão municipal, com um dos participantes afirmando que a prefeitura “tem que criar vergonha” diante da situação precária do transporte público.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e esteve no local para tentar controlar a manifestação e restabelecer a ordem no trânsito. Apesar da presença policial, o bloqueio se manteve por alguns minutos, antes da liberação parcial da via.

Veja o vídeo: