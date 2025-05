Operação da PM apreende adolescente que vendia drogas em escola e deixa outros 4 detidos

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalhão, apreendeu, na manhã desta quinta-feira, 29, um adolescente de 15 anos que vendia drogas dentro de uma escola em Santa Rosa do Purus. A ação também resultou na prisão de três adultos e na apreensão de outro menor, todos envolvidos com o tráfico de entorpecentes.

A ocorrência teve início após denúncia de que um aluno estaria comercializando drogas na escola. A equipe policial localizou o adolescente em sala de aula e, durante a abordagem, ele demonstrou nervosismo e confessou que escondia drogas na mochila. Foram encontradas dezenas de porções de maconha e R$ 170, valor possivelmente proveniente da venda.

O menor informou que havia mais entorpecentes enterrados em sua casa e na residência de uma mulher, além de revelar quem transportava a droga até o município. Com essas informações, os policiais se deslocaram até sua residência e, com autorização dos responsáveis, encontraram mais porções prontas para venda e uma quantidade maior, ainda não fracionada, escondida em uma lata enterrada sob a casa. No local, um homem de 26 anos, apontado como o transportador da droga, foi preso após tentar fugir.

Na sequência, os militares foram até a casa de uma mulher de 41 anos, que admitiu ter recebido parte da droga, mas afirmou que repassou o material a um adolescente de 16 anos. Na residência dele, após autorização dos responsáveis, a equipe encontrou uma jovem de 19 anos, irmã de criação do menor, que confessou ter armazenado e fracionado a droga para venda. No imóvel, foram localizadas mais porções prontas e materiais para embalagem.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de dois adolescentes, de 15 e 16 anos, na prisão de três adultos e na apreensão de mais de 150 porções de drogas. Todo o material e os envolvidos foram encaminhados à delegacia local para os procedimentos cabíveis.