Oposição acusa Lula de insistir em censurar as redes sociais

Políticos de oposição acusam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de querer censurar as redes sociais após o chefe do Palácio do Planalto voltar a defender a regulação das plataformas. Em evento nesse sábado (25/5), Lula indicou a intenção de discutir o assunto com o Congresso Nacional.

“É preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas nesse país. Não é possível que tudo tem controle menos as empresas de aplicativos”, disse, em evento no Mato Grosso.

A declaração ocorreu no momento em que Lula citou caso de adolescente que cometeu suicídio após sofrer bullying na internet.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que Lula “é hoje um dos mais entusiasmados em censurar as redes sociais”. “Luiz Inácio Lula da Silva, ícone da mentira brasileira, mestre da propagação de fake news, pois sabe que o sistema o protege e como chegou até aqui”, disse ainda.

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) acusou Lula de querer “calar o povo para que não falem mais sobre os podres do seu desgoverno”. “Os idosos até hoje sem respostas sobre a fraude do INSS e o governo trabalhando contra a CPI, mas a maior preocupação de lula é censurar as redes sociais”, disse.