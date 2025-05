Oruam mobiliza web e planeja ofensiva contra prisão de Poze. Entenda

Desde que Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, foi preso por investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) na manhã desta quinta-feira (29/5), Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, filho de Marcinho da VP, considerado um dos líderes do Comando Vermelho (CV), tem criticado a ação da polícia e demonstrado revolta com a detenção do amigo.

Logo após a prisão de Poze, Oruam compartilhou prints de mensagens trocadas com sua mãe, a empreendedora Márcia Gama. Nos textos, ela pedia para o filho não “dar brecha” porque, segundo ela, a polícia também deseja prendê-lo. Apesar do conselho materno, o rapper tem feito o contrário. No início desta tarde, ele divulgou que fará “o maior rolê de moto da história do Rio de Janeiro pela liberdade do MC.”

“Para mostrar que o povo tem voz”, declarou Oruam. Nos comentários, os internautas que o seguem parecem ter apoiado a ideia. Um usuário chegou a responder que a motociata deveria passar em frente à Repartição Pública da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro.

Filho de Marcola, Lucas Camacho vai lançar feat. com Oruam

Oruam postou vídeos sobre a prisão do amigo

Oruam demonstrou revolta com a prisão

Oruam também é investigado pela Polícia Civil do RJ

Revolta

Outros cantores do universo do funk e do rap demonstraram indignação diante da prisão de MC Poze do Rodo. Rodrigo Freitas Fernandes Morais, o rapper Major RD chegou a chamar os investigadores de “safados”. “Mó covardia prender o menor dessa forma (sic).”

“Segurado pelo pescoço, como se fosse o maior traficante do Rio de Janeiro. Por que canta no baile? É apologia cantar no baile? Se não fosse o Poze, seria outra pessoa; vocês é tudo safado, o baile rola embaixo o nariz de vocês, porque vocês recebem para o baile rolar (sic)”, criticou Major RD.

Daniel Amorim Nicola, o MC Daniel Falcão, também se pronunciou por meio das redes sociais.

Em sua declaração, o cantor escreveu que “parece que foi ele que roubou o INSS”, referindo-se à farra do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), revelada pelo Metrópoles.

“Nada vai apagar o brilho dele. Parece que foi ele que roubou o INSS. Se tivessem metade da disposição para prender quem realmente faz coisa errada, o Brasil era país de primeiro mundo”, opinou.