Oruam revela rotina de Poze na cadeia do CV; veja vídeo

Desde que Marlon Brendon Coelho, o Poze do Rodo, foi preso na manhã dessa quinta-feira (29/5), Mauro Davi Nepomuceno, o Oruam, tem falado sobre o assunto incansavelmente em suas redes sociais. Nesta sexta-feira (30/5), ele relatou a rotina do cantor na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A).

Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, Oruam disse que foi informado que MC Poze está sendo tietado.

“Vagabundo está fazendo festa. A cadeia toda, todo mundo felizão, nego tá até esquecendo que tá preso (sic)”, contou.

Segundo o cantor, Poze tem, inclusive, dado autógrafos. “Quando o PZ chegou lá, pra tu ver como que é as coisas, mano, o cara falou pra mim que nego tá pedindo autógrafo pro PZ. Pra tu ver como o Estado é, coloca o cara lá dentro e vagabundo não quer deixar nem o pai respirar (sic)”, detalhou.

Prisão do CV

Na noite dessa quinta-feira (29/5), a coluna revelou com exclusividade, que o documento oficial, preenchido no momento da entrada do funkeiro na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), traz o campo “ideologia declarada” marcado com um “X” na opção “CV”, sigla do grupo criminoso que domina a maior parte das favelas do Rio.

A ficha de custódia também registra que o motivo da prisão foi temporária, com prazo inicial de 90 dias, e aponta que Poze possui ensino médio incompleto.

A penitenciária para onde ele foi levado, Bangu 3A, é reconhecida nos bastidores do sistema como uma unidade de controle do Comando Vermelho, fato que confirma a adequação da alocação ao protocolo estabelecido pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Segundo a pasta, a prática de questionar presos recém-detidos sobre eventuais vínculos com facções é comum e visa evitar confrontos entre grupos rivais no interior das unidades.