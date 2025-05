Oscar Niemeyer jogou pelo Fluminense e negou convite do Flamengo

Um dos grandes mestres da arquitetura, Oscar Niemeyer nunca escondeu sua paixão pelo futebol e pelo Fluminense. No entanto, ele não foi apenas um torcedor de arquibancada: um documento no acervo do Tricolor Carioca revelou que o arquiteto chegou a jogar pelo time das Laranjeiras.

Quando tinha apenas 11 anos, Niemeyer atuava como volante do Fluminense. O clube guarda em seu acervo, na sede de Laranjeiras, a súmula de uma partida realizada em 14 de julho de 1918, em jogo da categoria infantil, em uma derrota por 4 x 0 para o São Cristóvão.

Confira abaixo a súmula do duelo:

Registros apontam que Niemeyer chegou a ser convidado para atuar pelo Flamengo, clube que nasceu de dissidentes do Fluminense. Contudo, a paixão pelo Tricolor fez com o que o futuro arquiteto recusasse o convite.

Oscar Niemeyer morreu em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos. Um dos maiores nomes da arquitetura, ele foi autor de obras que pintam a paisagem do país, como a Catedral Metropolitana, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, localizados em Brasília, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no estado do Rio de Janeiro.