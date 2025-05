Ozempic, Monjauro e outros remédios para emagrecer podem reduzir risco de câncer em 7%, aponta estudo

1. Adenocarcinoma do esôfago

2. Mama (em mulheres pós-menopáusicas)

3. Intestino

4. Reto

5. Útero

6. Vesícula biliar

7. Parte superior do estômago

8. Rins

9. Fígado

10.Ovários

11. Pâncreas

12.Tireoide

13.Meningioma (tipo de câncer cerebral)

14.Mieloma múltiplo

Como a pesquisa foi feita

A pesquisa analisou dados de 170.030 pacientes com diabetes e obesidade em 43 sistemas de saúde dos Estados Unidos entre 2013 e 2023. Os participantes tinham em média 56,8 anos e índice de massa corporal (IMC) de 38 kg/m².

Durante o período de acompanhamento, que durou cerca de quatro anos, metade dos pacientes recebeu tratamento com agonistas de GLP-1, classe do Ozempic, Wegovy e Mounjaro, enquanto a outra metade foi tratada com inibidores de DPP-4, medicamentos para diabetes que não induzem perda de peso.