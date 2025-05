Padre Fábio de Melo fala sobre perdão em meio a polêmica com gerente

Padre Fábio de Melo usou as redes sociais, nesta sexta-feira (30/5), para fazer uma postagem enigmática sobre perdão. A publicação vem após uma série de polêmicas que o sacerdote se envolveu, como a briga em uma cafeteria em Joinville, Santa Catarina, que levou à demissão do gerente do local.

“O perdão requer observar a medida certa do esquecimento. Esquecer para que não doa mais, mas não esquecer tanto, para que não incorramos no erro de ceder ao outro o mesmo espaço em que fomos feridos por ele”, dizia o texto da postagem.

Padre Fábio de Melo, que vem sendo atacado, trancou os comentários da publicação.

Polêmica com gerente

Quase um após ser demitido por ser envolver em uma polêmica com padre Fábio de Melo, o ex-gerente da cafeteria Havanna, em Joinville (SC), está em depressão e precisou trancar a faculdade faltando três meses para terminar. A informação foi confirmada pelo próprio Jair José Aguiar da Rosa, durante uma entrevista recente.

“Eu queria que ele explicasse por que fez isso comigo. Porque, como é visto nas câmeras de segurança, em momento algum eu falo com ele. Na verdade, quem questiona sobre esse doce de leite nem é o padre, é um cara bommbadinho, bem fortinho, de regatinha vermelha. Ninguém chamou o padre. Não falei com ele nem ele falou comigo”, recordou, em bate-papo com o programa Tá na Hora de quinta-feira (29/5), no SBT.

Em seguida, o rapaz revelou como está sua vida após a confusão: “Minha vida está virada, ainda não consegui absorver tudo isso. Fui obrigado a trancar a faculdade porque estão entrando em depressão. Fui diagnosticado com três síndromes diferentes, porque a exposição foi muito grande”, definiu.

No fim, Jair José Aguiar da Rosa falou sobre o temor da reação das pessoas após a treta: “Tenho muito medo de sair na rua. A vergonha é muito grande”, encerrou.

Em nota enviada para o programa, padre Fábio de Melo falou sobre sua vida religiosa: “Nunca, em tempo algum, levantei minha voz ou minha ação com intuito de ferir ou prejudicar quem quer que fosse. Não carrego em mim a intenção da maldade, tampouco alimento o desejo de vingança ou revide”, garantiu.

Logo depois, ele falou sobre a repercussão do caso na web: “Vivemos tempo difíceis, em que a verdade, muitas vezes, é soterrada pelo barulho dos julgamentos precipitados, pela crueldade das redes sociais, pelos tribunais da internet, onde raramente se permite defesa”, declarou, antes de concluir:

“Se, em algum momento, minha postura, minha fala ou minha presença causaram do a alguém, quero aqui reafirmar, com humildade: estendo a mão não para julgar, mas para acolher; não para me eximir, mas para dialogar. Porque assim me ensinou Cristo. O amor é sempre a se oferecer e perdoar. Sigo comprometido com minha missão e em paz com a consciência tranquila de quem vive para servir”, finalizou.