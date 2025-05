Padre que estava desaparecido é encontrado preso no telhado: ‘Situação muito difícil’

“Certamente não imaginava passar por uma situação muito difícil ao me deparar com uma queda do telhado sobre a laje da casa. Sexta-feira por volta das 10h30 aconteceu o acidente doméstico. Ao cair logo me dei conta de que meu pé direito foi danificado com inchaço e fraqueza de apoio para me levantar e sair com autonomia daquele espaço de trabalho”, contou.