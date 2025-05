Após ficar mais de um dia desaparecido, o padre José Adeilton foi encontrado e encaminhado para o atendimento médico no hospital do município de Pilar (AL), nesse sábado (24/5). De acordo com o homem, ele ficou retido depois de cair do telhado de casa e acabar preso, com o pé quebrado, em um espaço entre o teto e a laje da residência.

Padre José Adeilton atua na Paróquia São Luiz Gonzaga, na cidade de Arapiraca (AL). Em nota, o religioso explicou que não conseguiu levantar depois do acidente e começou a gritar por socorro, mas não teve sucesso, porque, estando abaixo do telhado e sobre a laje da casa, a voz não conseguia alcançar outras pessoas. O padre ainda explicou que não estava com o celular. Ele foi encontrado no local após familiares acionarem a Polícia Militar de Alagoas (PMAL). A equipe entrou na residência e ajudou nas primeiras ações de socorro. “Enfim, peço desculpas ao mesmo tempo em que agradeço imensamente as orações e apoio das pessoas que me conhecem com mais proximidade. Sou imensamente grato ao Bom Deus que me concedeu a graça de sair daquela situação difícil. Considero um ato da misericórdia de Deus na minha vida”, afirmou.