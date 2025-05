padre-que-ficou-preso-em-telhado-narra-30-horas-de-desespero.-confira

O padre José Adeilton da Silva, que passou mais de 30 horas preso ao telhado de casa em Pilar, em Alagoas, disse que tentava conter um vazamento quando a telha cedeu. Ele caiu da estrutura e ficou preso, sem conseguir pedir ajuda. Pessoas próximas chegaram a abrir um boletim de ocorrência de desaparecimento durante o período.

“Estava colocando uma manta na casa para consertar esse vazamento. Quando coloquei o pé direito na telha, ela cedeu e eu caí. Fiquei com a cabeça do lado de fora e o corpo preso na parte de dentro da casa. Tentei pedir ajuda, levantei as mãos com o chapéu, mas não foi possível. Acordei no sábado, tentei gritar, mas ninguém apareceu”, contou José Adeilton.

