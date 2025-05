Palcos da Virada Cultural 2025 terão revista na entrada. Veja regras

Revistas serão realizadas na entrada de todos os 21 principais palcos da Virada Cultural 2025, que acontece neste final de semana em São Paulo. O controle será realizado por seguranças privados, viabilizados pela SPTuris com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A medida visa impedir a entrada de armas, vidros, objetos cortantes e substâncias ilícitas.

A SPTuris informou que serão aproximadamente 50 pontos de entrada para o evento no centro da cidade, onde haverá revistas preventivas. A vistoria será mais detalhada nos quatro palcos principais: República, Sé, Arouche e Anhangabaú. O objetivo é dificultar a entrada de ambulantes, disse a pasta.

Após passar pela revista, o público poderá circular livremente entre os palcos. A Polícia Militar (PM) também deve prestar apoio. A quantidade de profissionais envolvidos vai variar conforme o local, totalizando pelo menos 1.300 seguranças envolvidos nas atividades da Virada Cultural no centro da capital paulista.

Esquema de segurança do evento

O esquema de segurança da Virada Cultural deve seguir o do Carnaval 2025, segundo secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, e o Comandante do Policiamento da Capital, coronel Alexandre Vilariço Alves de Oliveira. Serão 9.900 agentes de segurança na rua e 25 mil câmeras do Smart Sampa.

O efetivo previsto na zona norte é de 198 agentes. Na zona oeste, 144 agentes. Na zona sul, 475. Na zona leste, 342. E, no centro, 752. A distribuição foi feita proporcionalmente ao público que o artista pode atrair, explicou Orlando Morando. “Então, se é um artista que historicamente vem trazendo mais público, nós estruturamos para poder receber [esse público]”, disse.

Nesta edição da Virada, a GCM terá equipes bilíngues, com policiais que falam inglês, francês, espanhol, italiano, mandarim e árabe, já que “São Paulo é uma cidade cultural, que recebe milhares de turistas, inclusive de outros países e, se eles resolverem curtir a Virada Cultural, são muito bem-vindos”, falou Orlando.

A operação de segurança da Virada Cultural 2025 será iniciada às 14h do sábado e vai terminar às 22h do domingo.

O coronel Alexandre Vilariço Alves de Oliveira apontou que a região central de São Paulo é uma grande preocupação no quesito segurança pública, principalmente pelo evento durar 24 horas. De acordo com ele, cada região de São Paulo tem uma característica diferente e tem que ser tratada dessa forma.

A Polícia Militar vai empenhar 4.200 agentes e 900 viaturas, com policiamento das 17h de sábado até as 21h do domingo.

Virada Cultural 2025

Com mais de mil atrações artísticas e expectativa de público de 4,7 milhões de pessoas, a Virada Cultural 2025 promete ter, neste ano, a maior edição da história. Acessível e gratuito, o evento contará com shows de João Gomes, Liniker, Léo Santana, Luísa Sonza, Sepultura e muito mais em diversos palcos espalhados por toda a cidade de São Paulo.

O sábado e o domingo serão recheados de, além dos grandes nomes, atrações culturais. Serão mais de 100 atrações em teatros, mais de 30 festas e intervenções artísticas, 30 atrações literárias, 100 atrações nos Centros Culturais e programação em 10 Fábricas de Cultura, 20 unidades do Sesc e 33 CEUs.

“A Virada Cultural é mais do que um artista ou outro, é um conjunto de ações que [o público] sabe que vai ter. Eles sabem que vão ter artistas que eles gostariam de ver e têm também as outras atividades culturais”, disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), em coletiva de imprensa, que aconteceu no dia 15 de maio.

O investimento da Virada foi de R$ 54 milhões. A organização espera retorno de R$ 300 milhões na economia de São Paulo.

A programação completa da Virada Cultural 2025 você encontra aqui! Ao todo serão 21 palcos, sendo 7 na zona sul; 5 no centro; 6 na zona leste; 2 na zona norte; e 1 na zona oeste.

Confira aqui os detalhes sobre o funcionamento do transporte público no evento.