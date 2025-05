Pará entrega 170 escolas e amplia acesso para mais de 106 mil alunos

Com investimentos robustos em infraestrutura e um modelo pedagógico centrado no desenvolvimento humano, o Pará protagoniza uma transformação silenciosa e profunda na educação pública. Desde 2019, o governo estadual já entregou 170 escolas totalmente reconstruídas ou novas em diferentes regiões do estado, beneficiando 106.863 estudantes. Além disso, o número de alunos matriculados em tempo integral saltou de 6 mil para 48 mil, entre os anos de 2018 e 2025.

O avanço é resultado de uma estratégia que combina obras estruturais, ampliação da jornada escolar e requalificação dos processos de ensino e ­aprendizagem. Ao adotar o Programa de Ensino Integral (PEI), o estado passou a investir em uma jornada de até 9 horas diárias, com três refeições por dia, laboratórios de ciências e informática, bibliotecas, quadras cobertas, salas para atendimento especializado e reforço pedagógico sistemático.

“A escola integral é mais do que passar mais tempo na escola. Ela representa uma mudança de mentalidade, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e coletivo para nossos jovens”, afirma o secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares. Para ele, a maior conquista é a formação de vínculos entre estudantes, professores e comunidade escolar: “Isso fortalece o pertencimento e melhora a aprendizagem”.

Uma política de Estado, não de governo

A consolidação do ensino integral no Pará tem sido tratada como uma política de Estado. Ao longo dos últimos seis anos, a Seduc estruturou o programa com base em três pilares: infraestrutura, suporte pedagógico e valorização das comunidades escolares. Em 2025, o Pará dispõe de 161 escolas com jornada estendida, distribuídas em todas as regiões do estado.

“Minha mãe me ensinou que, por meio da educação, podemos realizar sonhos e construir o futuro que queremos. E, assim, seguimos trabalhando para oferecer, cada vez mais, uma educação de qualidade para os nossos estudantes, pois acreditamos que a educação é um instrumento de transformação na vida das pessoas. Nosso governo tem o compromisso com uma educação de qualidade, e as entregas que estamos fazendo vão ajudar nossos alunos a terem um futuro promissor.” Vice-governadora Hana Ghassan

O impacto da política é visível também nos indicadores de desempenho escolar, com melhora no fluxo de aprendizagem e no desempenho de escolas que adotaram o modelo integral. Os dados do Ideb 2023, por exemplo, já mostram avanços significativos entre unidades que adotam jornada estendida.

Escola Paulo Maranhão: símbolo da reconstrução

A entrega mais recente, a nova Escola Estadual de Tempo Integral Paulo Maranhão, no bairro do Guamá, periferia de Belém, simboliza o alcance da política pública. Reconstruída após 12 anos de espera, a unidade recebeu R$ 8,3 milhões em investimentos e agora atende a 400 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

“Entregamos mais uma linda escola reconstruída que será referência para a educação pública do nosso estado. Se a Escola Paulo Maranhão deu um salto no Ideb 2023, imagina agora, com essa estrutura. Com essa entrega, chegamos a 170 escolas novas ou reconstruídas, dando um salto no tempo integral no Pará.” Governador Helder Barbalho

A nova estrutura da escola conta com 15 salas de aula, laboratório de ciências, sala de informática, sala de leitura, sala multimídia, auditório, quadra poliesportiva coberta, refeitório e banheiros acessíveis. A escola também dispõe de uma Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), reforçando o compromisso com a inclusão.

A comunidade escolar celebrou a entrega com emoção. Para Sofia Pires, aluna do 6° ano, a nova escola inspira o desejo de aprender: “Tudo está mais bonito, limpo, organizado. O que mais me chamou a atenção foram os laboratórios. Estou muito ansiosa para ter aula”.

Já o estudante do 9° ano. Fábio Nicolas Maciel, lembrou o histórico de promessas não cumpridas antes da reconstrução: “Essa escola já teve outras obras, mas desta vez foi pra valer. A gente merece esse espaço, e agora temos que cuidar dele”.

Jornada estendida e novas perspectivas

O modelo pedagógico integral adotado pela Seduc segue as diretrizes da política nacional, mas incorpora elementos específicos do território paraense. As escolas oferecem carga horária semanal de 35 a 45 horas, com atividades curriculares e extracurriculares voltadas ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais.

Além disso, os alunos contam com projetos de vida; clubes temáticos; oficinas culturais, esportivas e científicas; e acompanhamento pedagógico sistemático. O objetivo é garantir uma formação integral, capaz de preparar os estudantes para os desafios da vida profissional, cidadã e acadêmica.

