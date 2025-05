“Paris realmente é diferente”, diz João Fonseca antes de Roland Garros

Desde que despontou nos torneios internacionais, João Fonseca é esperança de ver o Brasil de novo no topo do tênis profissional. Nessa sexta-feira (23/5), o atleta conversou com jornalistas sobre suas expectativas e a pressão de conquistar vitórias, aos 18 anos. O carioca é o principal nome do Brasil nesta edição do torneio de Roland-Garros, ao lado do experiente Thiago Monteiro e de Bia Haddad, única representante do país no feminino.

Ocupando atualmente a 65ª posição do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João Fonseca disse que tenta não pensar na expectativa gerada em torno de seu nome. “É importante para mim agora focar na minha evolução, a minha equipe tenta me proteger de tantas demandas da mídia, de comparações”, diz.

João Fonseca tem sido uma das sensações do tênis mundial, após ter conquistado resultados expressivos no circuito internacional. Ele comentou sobre a rotina de viagens. “Eu sempre fui um garoto que senti falta da família. É pior para a gente que vive na América do Sul e tem que vir para a Europa, mudança de fuso, horas de voo”, explica.

Em sua estreia na chave principal do torneio francês, Fonseca vai enfrentar na primeira rodada o polonês Hubert Hurkacz em confronto inédito no circuito internacional. “O jogo contra o Hurkacz vai ser bem difícil, um jogador com o qual eu nunca treinei, vai ser uma experiência nova. Ele é um jogador experiente no tour, não é a melhor superfície dele [saibro], mas é um jogador top 30, que já foi top 10 e então vai ser muito difícil”, acredita.

“Paris a gente sempre ouve falar do Guga [Kuerten] e foi o meu primeiro Grand Slam como juvenil, então eu acho esse torneio maravilhoso, o mais tradicional, o mais bonito e no saibro, que é a minha origem”, afirma. “Paris realmente é diferente”, conclui.

Outro brasileiro na chave principal é Thiago Monteiro, atualmente o 93 do ranking da ATP. “Estou muito motivado, já treinando há alguns dias em Paris e com energia total”, disse em entrevista à RFI.

Profissional desde 2011, o cearense de 30 anos conhece a responsabilidade. Seu melhor resultado em Grand Slams foi em Roland-Garros, em 2020, quando chegou à terceira rodada.

Monteiro vai estrear no domingo (25) contra o tcheco Vit Kopriva, 85º do mundo. “É um jogo duro, como todos. O Kopriva vem num grande ano, primeira vez que ele está no top 100, e vai ser um jogo parelho”, diz Monteiro sobre o primeiro adversário.

“Sem dúvida a gente quer ir o mais longe possível, esse é sempre o objetivo. A gente vem se preparando bem, apesar de não ter tido uma sequência de bons resultados nas últimas semanas, mas a gente sabe que no tênis um dia muda tudo. Então, tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer conseguir agarrar e estar bem, da melhor forma fisicamente”, diz.

No feminino, Bia Haddad, número 23 do ranking mundial, começa a campanha de 2025 em Roland-Garros diante da americana Hailey Baptiste, número 70 do mundo.