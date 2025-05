Passeio em família: Brunna e Ludmilla saem com Zuri pela 1ª vez após o parto

Todos os dias Brunna e Ludmilla vivem novas experiências com a maternidade e nesta sexta-feira (23/5), a dançarina usou as redes sociais para compartilhar a primeira saída com Zuri. As mamães aproveitaram um jantar na churrascaria Nusr, em Miami e levaram a bebê, que completou dez dias de vida.

“1º rolê da Zuri”, escreveu Brunna na imagem em que aparece o corpinho de Zuri. Na manhã deste sábado (24/5), Ludmilla e a esposa também fizeram um passeio matinal com a herdeira: “Passeio da manhã com a nossa pituquinha”, declarou a dançarina no story do Instagram.

Brunna e Ludmilla saem com Zuri Brunna Gonçalves celebra a família que está construindo com Ludmilla Ludmilla abre álbum de fotos No aniversário de 30 anos de Ludmilla, Brunna Gonçalves a homenageou com uma declaração de amor

Anteriormente, Brunna usou as redes sociais para contar como está sua experiência com a maternidade e chegou a comentar sobre a personalidade da filha: “Na primeira semana ela dormia, mamava e dormia, não acordava, não chorava. Mas agora, de ontem pra hoje, as coisas estão mudando. […] De madrugada está dando um pouquinho de trabalho, mamando muito, muito mais do que na primeira semana, briga com o peito. Personalidade forte, viu?”, disse.

A mamãe de 1ª viagem ainda se derreteu por Zuri: “É normal ficar olhando e não cair a ficha de que você é mãe? Fico olhando e pensando ‘saiu de dentro de mim’”, refletiu ela, que deu à luz no último dia 14 de maio, em uma maternidade de Miami, nos Estados Unidos.