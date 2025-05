Pavê com pé de moleque traz crocância e sabor à sobremesa; aprenda

Se você quer surpreender na próxima reunião de família com uma sobremesa que foge do tradicional, esta receita é para você. O pavê, queridinho das casas brasileiras, ganha um toque especial ao se unir ao crocante e doce sabor do pé de moleque. O resultado? Uma sobremesa criativa, com texturas e sabores que conquistam logo na primeira colherada.

Pavê crocante de pé de moleque

Ingredientes:

300g de chocolate meio amargo picado

1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

2 latas de creme de leite

1 pacote de biscoito maisena (200g)

1 xícara (chá) de pé de moleque triturado

Confira o passo a passo completo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.