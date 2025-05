pcrj:-milicianos-extorquiam-comerciantes-e-escondiam-dinheiro-na-cueca

Investigadores da 50ª Delegacia de Polícia (Itaguaí) do Rio de Janeiro deflagraram uma operação contra a atuação de milicianos no município da Baixada Fluminense (RJ). Nesta quarta-feira (28/5), equipes cumprem mandados de prisão, de busca e de apreensão contra suspeitos. Até as 10h, três criminosos haviam sido presos, e um veículo, recuperado.

As investigações começaram em fevereiro de 2022 e revelaram que a quadrilha cobrava irregularmente taxas semanais de comerciantes, a mando de milicianos. As vítimas acabavam expulsas da região quando não pagavam as quantias. À época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu duas pessoas – uma delas com R$ 420 escondidos na cueca.

A partir desse flagrante, a corporação iniciou investigações que permitiram identificar outros criminosos envolvidos na prática. As extorsões ocorriam, ainda, contra moradores do município.

O grupo criminoso, além de agir com violência, ameaçava as vítimas – muitas vezes de morte e com uso de fuzis – para coagir a população a pagar a taxa semanal.

Em um dos casos registrados pelos policiais, os milicianos expulsaram um comerciante, em dezembro de 2024, do bairro de Somel, também em Itaguaí.