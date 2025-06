PE: vereador do PL é condenado por manter funcionário fantasma

O Gabinete da Central de Agilização Processual, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), condenou o vereador de Jaboatão dos Guararapes (PE), Charles Darks Rodrigues de Aguiar, o Charles Motorista (PL), por envolvimento em um suposto esquema de funcionários fantasmas na Câmara Municipal da cidade. Segundo a decisão, ele teria cometido improbidade administrativa, gerando enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

Leia também

A decisão da juíza Vallerie Maia Esmeraldo de Oliveira, publicada na quinta-feira (29/5), determinou que o réu faça o ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 66.709,52, juntamente com Jailson David da Silva, apontado como funcionário fantasma do vereador. O parlamentar deve ainda pagar uma multa equivalente a duas vezes o valor do dano (R$ 133.419,04).

Leia a reportagem completa no Diario de Pernambuco, parceiro do Metrópoles.