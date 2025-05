Peão do Amazonas conquista título no Rodeio de Mâncio Lima e leva prêmio de R$ 5 mil

Na noite deste sábado, 24 de maio, a Arena de Rodeio de Mâncio Lima foi palco de grandes emoções durante as comemorações dos 48 anos de emancipação política do município. O destaque da noite foi o peão Pablo Vitor Morais de Oliveira, de 25 anos, natural de Guajará, Amazonas, que conquistou o título de campeão do rodeio e levou para casa o prêmio de R$ 5 mil.

Em sua primeira participação no evento, Pablo expressou sua gratidão:

“Primeiramente eu agradeço a Deus por ter vindo aqui hoje. Eu já ganhei título também. E aqui é a primeira vez.”

Com quatro anos de experiência em montarias, Pablo enfrentou o touro “Gol”, conhecido por sua força, e conseguiu superá-lo:

“Eu já montei. É uma premiação, já é uma bela. Foi difícil pra mim.”

O Rodeio 2025 integrou a programação festiva do 48º aniversário de Mâncio Lima, que teve início no dia 22 de maio e se estenderá até o dia 30, incluindo atividades culturais, desportivas e religiosas.