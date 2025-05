“Perigo de infiltração criminosa no estado”, diz Walfrido Warde

O presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE), advogado Walfrido Warde, disse que o Brasil continua “diante do flagrante perigo de infiltração criminosa no estado, nos governos e de submissão do país aos interesses de organizações criminosas”.

Walfrido deu a declaração durante o II Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, realizado pelo IREE e Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em São Paulo. O evento reunirá especialistas do Brasil e outros países em mesas de debate até quinta-feira (29/5). Assista:

Walfrido destacou que as organizações criminosas têm modus operandi sofisticado, com financiamento de campanhas eleitorais e cooptação de agentes públicos. O presidente do IREE defende a criação de uma solução de repressão ao crime organizado, com respeito aos direitos humanos.

“Nós concluímos que era necessário organizar este segundo seminário internacional. Desta vez, para refletir sobre um modelo organizado de repressão às organizações criminosas que desbordasse a ideia de matar indiscriminadamente preto, pobre e analfabeto nas cidades brasileiras”, disse Walfrido.

O seminário discute as propostas da PEC da Segurança Pública, que propõe alterações na Constituição Federal para aprimoramento do combate ao crime no Brasil.