perigo-sob-2-rodas:-a-cada-4-dias,-1-motociclista-morre-no-df-em-2025

O número alto de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas chama a atenção no Distrito Federal. Entre janeiro e abril de 2025, 27 motociclistas morreram nas vias brasiliense, segundo dados do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF). No mês de maio, seis óbitos de condutores de veículos de duas rodas foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), totalizando em 33 óbitos neste ano.

O mais recente ocorreu na noite dessa quinta-feira (28/5), quando Paulo Ricardo, 38 anos, perdeu o controle de sua Yamaha XTZ 250 azul, bateu num poste e morreu na hora.

Ocorreram 62 mortes fatais no trânsito nos quatro primeiros meses do ano e quase metade delas foram de motoqueiros. A estatística negativa mostra que a cada quatro dias, um motociclista morre nas pistas da capital federal.

Os dados preliminares registrados pelo Detran-DF podem ser ainda maiores, já que o órgão contabiliza as mortes ocorridas até 30 dias após o sinistro de trânsito ter sido acionados. Os números levam em conta apenas os óbitos e não tratam daqueles condutores que caíram, se machucaram, foram encaminhados ao hospital e sofreram com sequelas.

A assessoria do CBMDF relatou 16 ocorrências envolvendo motocicletas nos últimos sete dias, com uma delas terminando em morte, no Recanto das Emas.

Em maio, o Metrópoles noticiou que cinco condutores de motos envolvidos em acidentes foram a óbito. Das cinco mortes, três foram envolvendo caminhões e duas envolvendo carros.

Relembre os acidentes de maio:

Um motociclista de 36 anos morreu, na noite desse sábado (24/5), após bater contra um carro perto do viaduto do Recanto das Emas, sentido Gama

No dia 6 de maio, um motociclista morreu após colidir a moto que conduzia contra um caminhão na Estrutural, região administrativa do Distrito Federal

No dia de maio, O CBMDF foi acionado para atender a ocorrência de um acidente entre um caminhão e uma moto na DF-459, nova pista de ligação entre Samambaia e Ceilândia, onde morreu um homem de 30 anos

Um motociclista de 36 anos morreu, no dia 4/5, após colidir contra um carro, na BR-251, altura do km 5, próximo à Agrobrasília, região do Paranoá

Flávio Soares Gonçalves, 38 anos, trafegava em uma Honda NXR 160 Bros quando foi atingido por um caminhão desgovernado no dia 15 de maio

Aumento de acidentes em relação a 2024

O número de acidentes fatais envolvendo os condutores sob duas rodas já é maior que o mesmo período de janeiro a abril em 2024, quando foram registrados 26. No ano passado, 74 pessoas pilotando motos foram vítimas fatais no trânsito brasiliense, sendo contabilizadas seis mortes por mês.

No primeiro trimestre de 2025, 19 motociclistas morreram no DF, um número superior ao mesmo período do ano anterior. Com o aumento de 7% no número de motos na região entre 2023 e 2025, a segurança no trânsito se tornou uma questão crucial.

A gerente de Ação Educativa de Trânsito do Detran-DF, Magda Brandão, avalia o número de mortes em 2025 como crescente em relação a 2024. “Esse número está alto, deveria estar diminuindo”.

Acidentes em rodovias

De acordo com Magda, a grande maioria desses acidentes ocorreu em rodovias federais e explicou a razão para que os acidentes sejam, em grande parte, fatais. “A moto é um veículo frágil de duas rodas, quando o motorista perde o equilíbrio, qualquer queda ou toque é bastante grave. Você raramente vê um motociclista cair e levantar.”, destacou.

No entendimento da especialista, o próprio motociclista precisa zelar pela própria segurança estando sempre visível por causa dos pontos cegos, além de outras recomendações. “É necessário usar o capacete, utilizar os faróis e evitar transitar no corredor quando os carros não estiverem parados”, recomendou Magda.

Para evitar e diminuir o número de acidentes, o Detran-DF seguirá investindo em ações educativas, fiscalizações com policiamentos e sinalizações horizontais e verticais porque isso vai permitir o motociclista a transitar em segurança. Magda Brandão reforçou o slogan do Maio Amarelo para conscientizar a todos os motoristas. “Desacelere, seu bem maior é a vida”.