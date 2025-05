Pescador captura arraia gigante de quase 80 quilos em rio no interior do Acre; VEJA

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores e internautas esta semana em Feijó, cidade do interior do Acre. Um pescador local conseguiu fisgar uma arraia de impressionantes 80 quilos no Porto do Rio Envira.

O feito aconteceu recentemente e ganhou grande repercussão nas redes sociais. A imagem do enorme animal sendo retirado do rio e colocado em uma canoa viralizou, despertando a curiosidade de quem vive na região e também de visitantes.

A captura, considerada rara pelo tamanho do animal, se tornou um dos assuntos mais comentados nas páginas de notícias locais.