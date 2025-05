Pesquisa revela as principais tendências para casamento em 2025; veja

Vintages, florais e a cor do ano, a mocha mousse: se você vai se casar em breve, já deve ter procurado inspirações e quais as tendências para as festas, e encontrado referências com alguns dos quesitos citados.

Uma pesquisa realizada pela plataforma Pinterest mostrou o que as pessoas mais estão buscando sobre o tema e o que deve “bombar” no universo bridal.

Marrom é o tom

O marrom vai despontar como a nova cor dos casamentos em 2025. Essa onda chegou primeiro na moda e, agora, deve tomar conta dos casamentos — dos arranjos florais e looks de noiva até a decoração e os trajes para padrinhos.

Em entrevista ao Metrópoles, a cerimonialista Lais Bergmann aponta que a escolha da cor do ano influencia diretamente a estética dos casamentos, principalmente nas paletas de decoração, identidade visual e até nos trajes.

Mocha mousse, a cor do ano, será vista em muitos casamentos

“O mocha mousse traz à tona uma sofisticação terrosa e acolhedora, que combina muito bem com casamentos ao ar livre, mais intimistas e com propostas naturais. Ele conversa lindamente com tons neutros, verdes, off-white e dourado, criando composições elegantes e, ao mesmo tempo, atemporais”, acrescenta.

Casamento civil

De acordo com a pesquisa, a geração Z também tem pesquisado muito sobre termos ligados ao casamento civil.

Entre os destaques, estão:

Vestido de noiva para cartório: +128% Roupa para casamento no cartório: +49% Ideias de vestido de noiva para cerimônia no cartório: +137% Vestido de noiva para cerimônia civil: +162% Casamento a dois no cartório: +190%

Maquiagem de natureza

De acordo com a plataforma, a tendência de maquiagem para 2025 é sobre realçar a beleza interior e as características naturais de cada um – as buscas por “look de noiva sem maquiagem”, “maquiagem natural para casamento” e “maquiagem para os noivos” não param de crescer.

Os anos 1990 voltaram com tudo

Outra trend em alta é um retorno aos anos 1990. “Essa tendência está muito presente no Brasil, especialmente entre casais que desejam trazer memória e significado para a celebração. Itens como louças de família ou antigas, móveis de época, porta-retratos com fotos de casamentos dos pais e avós, monogramas personalizados que unem elementos das famílias e até vestidos com modelagens retrô têm aparecido com mais frequência”, sugere Lais.

Para ela, mais do que uma estética, os casais têm buscado criar ambientes que expressem sua essência.

Arranjos florais

Os arranjos florais surreais vão ser o centro das atenções nos casamentos deste ano, com lírios, dálias e antúrios em alta entre os usuários da geração Z no Pinterest. Essa evolução da tendência Social Surreal, do Pinterest Predicts, inclui artigos florais de visual deslumbrante, decoração com flores suspensas e até buquês de papel para criar um clima surrealista.

Fotografias elaboradas

A fotografia de casamento está se tornando um dos elementos mais importantes para as núpcias deste ano. As buscas por fotografia editorial, documental e cinematográfica de casamento tiveram um grande aumento no número de pesquisas.

A fotografia de casamento está se tornando um dos elementos mais importantes para as núpcias deste ano

Os casais também estão optando por ter criadores de conteúdo de casamento como parte das celebrações. A ideia é poder contar com conteúdo profissional pronto para compartilhar os momentos favoritos nos perfis de mídia social.

Fotografia da hora azul: +3.325% Fotos editoriais de casamento: +1.531% Fotografia de casamento artística: +150% Fotografia cinematográfica de casamento: +108% Fotografia de casamento leve e descontraída: +42%

Destinos tropicais

Destinos tropicais populares em todo o mundo, como Bali, Costa Rica, Brasil e Goa, são tendência no Pinterest. Com a alta nas pesquisas por paletas de cores, trajes para convidados e locais para cerimônia exclusivos que têm tudo a ver com o cenário tropical.

Lais reforça que casamento em locais tropicais: como praias, sítios, espaços com muita vegetação ou vista natural, têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil. “O que atrai os noivos é essa sensação de liberdade, conexão com a natureza e leveza.”

Destinos tropicais populares em todo o mundo, como Bali, Costa Rica e Brasil, viraram cenário para os casamentos

Além disso, a profissional acrescenta que, para que tudo funcione bem, o planejamento precisa ser ainda mais criterioso. “É fundamental pensar na logística; na estrutura de apoio, especialmente por conta do clima; garantir conforto para os convidados; e, claro, considerar alternativas caso o tempo mude, como um plano B bem estruturado e previamente alinhado.”

“O estilo tropical também permite um casamento com mais personalidade: paletas vibrantes, flores nativas e uma atmosfera que mistura elegância, conforto e sintonia com a natureza existente”, encerra Lais.