Pesquisa revela mudança no cenário político acreano e crescimento da vice-governadora Mailza

A mais recente pesquisa de intenção de voto para o governo do Acre, realizada pelo Instituto Multidados, de Minas Gerais, e divulgada nesta quarta-feira (28), mostra um cenário embolado, com movimentações importantes entre os pré-candidatos e um crescimento consistente da vice-governadora Mailza Assis.

O levantamento foi feito entre os dias 11 e 16 de maio, em 21 municípios do estado, com 1.001 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 93%.

Na pesquisa estimulada, o senador Alan Rick lidera com 30%, seguido pelo ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre com 24%. Mailza Assis aparece em terceiro lugar com 18%, à frente do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que tem 11%. Já na espontânea, Mailza se aproxima ainda mais de Marcus Alexandre: ela aparece com 11%, ele com 13%, enquanto Alan Rick tem 18% e Bocalom, 5%.

Além disso, a vice-governadora aparece como a primeira colocada quando o eleitor é perguntado sobre sua segunda opção de voto, o que indica um alto potencial de crescimento nos próximos meses. Outro fator favorável é o fato de sua rejeição ser menor do que a de outros nomes fortes da disputa, como Alan Rick.

A ascensão de Mailza ocorre num momento em que ela intensifica sua agenda pública, percorrendo diversas regiões do estado e liderando programas sociais voltados à população mais vulnerável. Sua imagem começa a ser percebida como a continuidade viável do governo de Gladson Cameli, que segue com boa aprovação popular, especialmente no interior.

Enquanto Alan Rick e Marcus Alexandre continuam entre os nomes mais competitivos, a posição consolidada de Mailza como terceira força crescente e com menor rejeição pode redefinir o equilíbrio político nos próximos meses. Analistas apontam que o eleitorado ainda está em movimento, o que torna o cenário totalmente aberto e sujeito a reviravoltas.