“Pessimismo moderado”: confiança da construção é a menor em 4 anos

O Índice de Confiança da Construção (ICST), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), recuou em maio para o patamar mais baixo em 4 anos.

“É importante destacar que uma maior parcela das empresas da construção mantém-se otimista com a demanda futura e sinaliza aumento das contratações de pessoal nos próximos meses. No entanto, o otimismo tem arrefecido e as dificuldades com o ambiente de negócios continuam evoluindo de forma negativa, mantendo a confiança no terreno do pessimismo moderado”, afirma Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção do FGV Ibre.