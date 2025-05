PF reabre inscrições para concurso administrativo; prazo vai até hoje

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal foram reabertas e seguem abertas até esta sexta-feira (23), às 18h. A decisão foi tomada após uma instabilidade no sistema impedir o acesso de candidatos no último dia do prazo anterior, na terça-feira (21), segundo o Cebraspe, organizador do certame.

O concurso oferece 192 vagas para cargos administrativos, com oportunidades para os níveis médio e superior. A remuneração inicial pode chegar a até R$ 11 mil, dependendo da função. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br), responsável pela condução do processo seletivo.

A maior parte das vagas é destinada ao cargo de agente administrativo. Há ainda oportunidades para cargos de nível superior, incluindo médicos nas especialidades clínica, ortopedia e psiquiatria, com carga horária diferenciada.

Das vagas oferecidas, 20% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência, conforme previsto em lei. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, exceto para os médicos, que cumprirão 20 horas.

A taxa de inscrição é de R$ 110 para cargos de nível superior e R$ 90 para os de nível médio. Estão isentos do pagamento candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 29 de junho, em todas as capitais do país. A avaliação objetiva terá 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, ambas com caráter eliminatório e classificatório. A prova discursiva também será aplicada a todos os cargos.

Os exames ocorrerão em turnos diferentes: pela manhã para os cargos de nível superior, e à tarde para os de nível médio. Haverá ainda avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência e procedimento de heteroidentificação para os autodeclarados negros.

Os aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal nos estados escolhidos no ato da inscrição, conforme a necessidade da Administração. A cidade onde o candidato prestará a prova não interfere na definição de sua futura lotação.

O concurso terá validade de dois anos a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Cronograma do concurso:

📌 Inscrições: 29/04 a 23/05/2025

📌 Prazo final para pagamento da taxa: 23/05/2025

📌 Provas: 29/06/2025

📌 Resultado das provas objetivas e preliminar da discursiva: 06/08/2025

📌 Avaliação biopsicossocial e heteroidentificação: 14/09/2025

📌 Envio de documentação para desempate: 15 e 16/10/2025

📌 Resultado final do concurso: 05/11/2025