PL debate estratégia para suspender nova ação contra Eduardo Bolsonaro

A bancada do PL na Câmara já discute, nos bastidores, estratégias para tentar suspender o novo inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, solicitado pela PGR e aberto pelo STF nesta segunda-feira (26/5).

Uma das opções em debate no partido seria tentar suspender a investigação contra o filho 03 de Jair Bolsonaro via Câmara, por meio da aprovação de uma instrumento legislativo chamado “Sustação de Ação Penal (SAP)”.

Eduardo Bolsonaro anunciou que vai morar nos Estados Unidos no dia 18

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

A estratégia seria semelhante ao pedido de suspensão das investigações contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) no inquérito do golpe. O pedido foi aprovado pela Câmara, mas só foi aceito parcialmente pelo Supremo.

O caso de Eduardo, em tese, seria mais simples. Ao contrário de Ramagem, os supostos crimes do filho “03” de Jair Bolsonaro, denunciados pela PGR, teriam sido cometidos após sua diplomação como deputado.

Apesar de estar licenciado do mandato, cumprindo um período de autoexílio nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro continua sendo deputado federal, tendo apenas o salário suspenso.

Inquérito contra Eduardo

Nesta segunda, o ministro do STF Alexandre de Moraes atendeu pedido da PGR e abriu inquérito para investigar as articulações de Eduardo Bolsonaro para que os Estados Unidos sancionem ministros da Corte.

“Há um manifesto em tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos, de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o sr. Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação”, escreveu o procurador-geral da República, Paulo Gonet, no pedido.

No documento, Gonet argumenta que o objetivo do deputado seria embaraçar o andamento do julgamento técnico no STF, além de atrapalhar os trabalhos em curso no inquérito das fake news, também em tramitação na Corte.