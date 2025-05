Plácido de Castro recebe medicamentos fruto de emenda da deputada Dra. Michele Melo

A Secretaria Municipal de Saúde de Plácido de Castro recebeu nesta terça-feira (20) a deputada estadual Dra. Michele Melo, para a entrega oficial de uma nova remessa de medicamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada ao município.

A secretária municipal de Saúde, Kadira, agradeceu emocionada o apoio da parlamentar e destacou a importância da ação para a população. Segundo ela, os recursos foram utilizados integralmente na compra de medicamentos listados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), que serão disponibilizados à comunidade de forma gratuita.

“Estamos muito felizes por esse ato de humanidade da deputada, que tem demonstrado um verdadeiro compromisso com a saúde da nossa população. Agradecemos também em nome do prefeito Camilo, que reconhece esse gesto como um apoio fundamental ao nosso município”, afirmou Kadira.

Segundo a gestora, o município enfrenta mensalmente custos entre R$ 600 e R$ 700 mil somente com medicamentos, tornando o apoio da emenda ainda mais relevante.

Durante a visita, a deputada Michele Melo destacou seu compromisso com Plácido de Castro, município onde recebeu grande apoio eleitoral, e reafirmou sua disposição em continuar investindo na saúde pública local.

“Estamos aqui entregando os frutos de um trabalho conjunto. Saúde se faz com união. Já trouxemos as cirurgias de volta para o hospital, estamos entregando medicamentos, e vamos seguir avançando. Inclusive, já conversamos com a secretária para que a próxima emenda de 2025 contemple medicamentos voltados à saúde mental, que sabemos ser de alto custo e grande necessidade”, declarou a deputada.

A entrega dos medicamentos foi marcada por agradecimentos mútuos e entusiasmo entre os presentes. A expectativa é de que a parceria entre a deputada e o município continue gerando benefícios concretos para os moradores.

“É muito gostoso ver esse tipo de trabalho acontecendo. Só temos a agradecer e reforçar, conte sempre conosco”, finalizou a secretária.

Texto: Max Bienne Lima