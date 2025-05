PM é preso por matar namorada com um tiro na cabeça em São Paulo

Um policial militar de 38 anos foi preso em flagrante no último sábado (24/5) após matar a namorada com um tiro na cabeça em sua residência, na zona norte de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o policial, identificado como Valdelício Oliveira, alegou que estava manuseando a arma quando acidentalmente atirou contra sua companheira, Angélica Ramos Pereira, de 37 anos.

Ainda segundo a pasta, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Angélica deixa um filho e uma neta.

O PM foi levado para o presídio Romão Gomes da Polícia Militar após passar por audiência de custódia. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (DP) de Jaçanã, que seguirá com as investigações sobre o ocorrido.