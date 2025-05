PM intercepta celulares embalados para entrar clandestinamente em presídio no Acre

Durante patrulhamento de rotina realizado na manhã desta quinta-feira (29), uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar interceptou cinco aparelhos celulares que, segundo a corporação, seriam lançados para dentro do presídio Evaristo de Moraes, em Rio Branco. A apreensão ocorreu no bairro Vitória.

De acordo com os militares, um homem demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e tentou fugir. A atitude levantou suspeitas e motivou a abordagem. Com ele, os policiais encontraram dois pacotes envoltos em plástico filme — embalagem comumente usada no transporte de materiais ilícitos destinados ao sistema prisional.

Dentro dos pacotes estavam cinco celulares, o que, segundo a PM, configura o crime de favorecimento real, previsto no artigo 349 do Código Penal, por tentativa de entrega de objeto proibido a pessoa presa.

O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. O material apreendido também foi entregue às autoridades para os procedimentos legais.