PM prende três pessoas e apreende adolescente com drogas em via pública em Rio Branco

Uma ação de Policiais Militares do RPM do Terceiro Batalhão resultou nas prisões de José Ricardo Figueiredo Neri, de 18 anos; Jailton Nascimento Gifone; André da Silva Rocha; e na apreensão de uma adolescente de 14 anos, na noite desta sexta-feira, 23, pelo crime de tráfico de drogas. A detenção ocorreu no bairro Eldorado, na região do Vale do Açaí, em Rio Branco.

A guarnição realizava patrulhamento na área quando avistou quatro indivíduos debaixo de árvores, fragmentando maconha em porções menores.

Durante a abordagem, os policiais encontraram seis trouxinhas de cocaína, 28 papelotes de skunk e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 53,00 com a adolescente, que afirmou ser namorada de José Ricardo, o qual assumiu ser o proprietário da droga.

Diante dos fatos, os quatro foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.