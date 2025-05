PMAC diz que vai apurar conduta de sargento após vazamento de vídeo íntimo; veja nota

Um vídeo íntimo atribuído a um sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), que reside no município de Senador Guiomard, foi vazado em grupos de WhatsApp e gerou repercussão nesta segunda-feira (20). De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o conteúdo teria sido inicialmente publicado pelo próprio policial em uma plataforma de conteúdos adultos, mas acabou circulando sem autorização em redes sociais.

Procurada pela reportagem do ContilNet, a Polícia Militar do Acre se manifestou por meio de nota oficial, informando que o caso será encaminhado à Corregedoria da instituição. Segundo a nota, caberá ao órgão responsável apurar os fatos e realizar a devida análise à luz do Código de Ética e dos regulamentos disciplinares aos quais todos os integrantes da corporação estão subordinados.

O compartilhamento de conteúdo íntimo sem o consentimento da pessoa envolvida é crime, conforme prevê a Lei nº 13.718/2018. A legislação estabelece pena de até cinco anos de reclusão para quem divulgar esse tipo de material sem autorização.

Até o momento, não há informações sobre medidas administrativas ou judiciais tomadas contra os envolvidos na divulgação do vídeo. A PM destacou que seguirá os trâmites legais e internos previstos para situações dessa natureza.

Veja a nota da Polícia Militar na íntegra:

A Polícia Militar do Estado do Acre informa que o caso será encaminhado à Corregedoria da instituição, que irá apurar os fatos e avaliar à luz do código de ética e regulamentos disciplinares a que os integrantes da corporação estão subordinados.