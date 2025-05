Pneu de moto estoura e mulher fica gravemente ferida na rodovia AC-10, no interior do Acre

A motociclista Estefane Oliveira da Silva, de 24 anos, ficou gravemente ferida após o pneu da motocicleta estourar e ela cair, na noite desta sexta-feira (29), no km 28 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, nas proximidades da Vila do Incra, no município de Porto Acre.

Segundo informações de testemunhas, Estefane trafegava no sentido Rio Branco/Vila do Incra, em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, quando, ao passar por uma curva, o pneu estourou e ela foi arremessada para uma área de mata. Na queda, Estefane quebrou algumas costelas do lado direito, o que perfurou o pulmão e causou um pneumotórax.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que inicialmente enviou uma ambulância de suporte básico. Devido à gravidade das lesões, foi necessário o envio de uma ambulância de suporte avançado para estabilizar o quadro clínico da vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A motocicleta da vítima foi recolhida por familiares e levada para a residência dela.