Pneus do avião da dupla Rionegro & Solimões estouram durante pouso de emergência

De acordo com a Rede VOA, administradora do aeródromo, a aeronave modelo King Air, prefixo PS-BVP, decolou às 15h10 com destino a Alto Paraíso de Goiás (GO), mas precisou retornar poucos minutos depois, pousando de emergência às 15h14. O procedimento resultou em uma excursão de pista — quando o avião ultrapassa os limites da pista de pouso.

Segundo a nota oficial da assessoria da dupla, o incidente ocorreu durante a decolagem. “A aeronave saiu da pista e parou em uma área de vegetação próxima. Graças a Deus, todos os ocupantes estão bem e não houve feridos”, diz o comunicado.