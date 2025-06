Polêmica: fundadora de centro acadêmico da Ufac acusa integrante do DCE de assédio sexual

A presidente e fundadora do Centro Acadêmico de Engenharia Civil (CAEC) da Universidade Federal do Acre (Ufac), Sthéfanny Samyra, denunciou ter sido vítima de assédio sexual durante uma palestra promovida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), realizada na última terça-feira (27). O autor da importunação seria um integrante da gestão do DCE, cujo nome não foi divulgado. A denúncia foi registrada em boletim de ocorrência e também encaminhada à ouvidoria da universidade.

Em nota oficial, o DCE afirmou que “não compactua com assédio nem violência”, e disse que o caso será apurado internamente. O vice-reitor da Ufac, Josimar Ferreira, manifestou solidariedade à estudante.

Em entrevista ao g1, Sthéfanny relatou que o assediador já a importunava há cerca de dois meses por mensagens em redes sociais, com frases de cunho sexual e comentários considerados ofensivos. No entanto, foi apenas durante a palestra que a situação se agravou, com um episódio presencial de assédio.

“No dia do evento, ele sentou do meu lado. Ele chegou no meu ouvido e falou a seguinte frase: ‘Cê tá uma delicinha hoje. Eu te daria uns pegas aqui, agora. Só não vou fazer nada porque perdi o encanto’. E foi isso que aconteceu”, contou a estudante ao portal.

Ela relatou ainda que, anteriormente, o suspeito a chamava por apelidos carinhosos, comentava sobre sua aparência e roupas após reuniões. “Às vezes, eu tinha reunião, chegava em casa, ele mandava mensagem dizendo que eu estava muito gostosa, que tava muito linda a roupa que eu tava”, completou.

Após o episódio na palestra, Sthéfanny decidiu compartilhar o ocorrido com amigos, que a aconselharam a deixar o local. Ela afirma que foi procurada por um membro do DCE — o mesmo que a convidou para o evento —, que tentou convencê-la a não tornar o caso público, chegando a oferecer um cargo dentro do diretório como forma de silenciamento.

“O mesmo membro que me chamou pro evento veio conversar comigo depois que ficou sabendo o que aconteceu e me desencorajou. Queria que eu ficasse quieta, me ofereceu um cargo no diretório central. Ele falou que achava que eu não deveria , porque provavelmente eu seria atacada. Uma tentativa de silenciamento”, denunciou ao g1.

Questionado pela reportagem, o DCE informou que não tinha conhecimento desse trecho do relato e que vai investigar a conduta internamente. “Se houve uma tentativa de acobertamento foi uma ação individual, realizada sem o conhecimento ou autorização desta diretoria, da qual não compactuamos, nem concordamos”, declarou a organização estudantil.

Confira na íntegra as notas divulgadas pelo DCE e pelo vice-reitor da Ufac.

Nota do DCE

“O Diretório Central dos Estudantes (DCE) manifesta total solidariedade à Presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, vítima de assédio por parte de um estudante que atualmente colabora nas atividades vinculadas ao DCE.

Reafirmamos nosso compromisso com a integridade, o respeito e um ambiente seguro para todas as pessoas. Por isso, diante dos fatos, assim que recebemos a denúncia, a diretoria do DCE decidiu imediatamente desligar o estudante de todas as atividades da nossa entidade, bem como, adotamos as medidas cabíveis com a seriedade que o caso exige.

O DCE garante todo o apoio, orientação e acompanhamento necessários para a vítima, tanto nos procedimentos internos quanto nos encaminhamentos externos que já foram tomados.

Deixamos claro: não toleramos e não compactuamos com qualquer forma de assédio ou violência. Seguiremos firmes na defesa de um ambiente universitário ético e seguro”

Nota do vice-reitor da Universidade Federal do Acre

“Venho a público manifestar minha solidariedade a todos que já sofreram ou sofrem qualquer forma de assédio. Não há espaço para o silêncio diante de situações que ferem a dignidade e a integridade física e de membros da nossa comunidade acadêmica. Assédio, seja ele moral, sexual ou institucional, é uma violação grave e inaceitável.

Reafirmo meu compromisso pessoal e institucional com o enfrentamento firme e responsável a qualquer prática de assédio. Acolher as vítimas, ouvir com respeito, agir com seriedade e promover uma cultura de respeito, são atitudes que devem nortear nossas ações diárias.

Estamos atentos, e seguiremos trabalhando para fortalecer os canais de escuta, as ações preventivas e as medidas necessárias para garantir que qualquer espaço seja um ambiente seguro para todos.

Josimar Batista Ferreira

Vice-Reitor”