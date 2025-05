Poliana e Leonardo levam netos para fim de semana na Fazenda Talismã

Leonardo e Poliana vão passar o fim de semana curtindo os netos. Neste sábado (24/5), a esposa do cantor usou as redes sociais para mostrar que levou os filhos de Virginia e Zé Felipe para dias de lazer na Fazenda Talismã, localizada na região noroeste de Goiás.

“Vamos iniciar a nossa vagem e nosso fim de semana que vai ser maravilhoso. Com Flofo, José Leonardo e Mariazinha da vovó”, disse Poliana em um vídeo gravado no avião com a família.

Poliana e Leonardo levam netos para Fazenda Reprodução Poliana Rocha e Leonardo Reprodução: Instagram Poliana Rocha sorridente ao segurar o neto, José Leonardo Reprodução Instagram/montagem Reprodução/Instagram Poliana Rocha e o cantor Leonardo com o neto, José Leonardo Reprodução Instagram

Já na Fazenda, a influenciadora contou que ela e Leonardo iriam aproveitar a companhia dos netos: “Chegamos aqui nesse paraíso. Pense em um lugar que está lindo, gostoso e calmo. Viemos passar esse fim de semana só nós e as crianças, para ficarmos mais próximos e o Léo curti-las”, disse Poliana.

A vovó coruja ainda mostrou que preparou uma surpresa para Maria Alice, de 3 anos e Maria Flor, de 2: “Tenho certeza que vai ser muito abençoado, porque elas estão em uma felicidade danada. Trouxe uma amiguinha para elas brincarem. E olha o que vovó fez: comprou cama de Homem-Aranha pra Maria Alice e pra Floflo, da princesa. Elas amaram!”, finalizou a mãe de Zé Felipe.

Enquanto os filhos estão na Fazenda Talismã, Virginia Fonseca está em São Paulo, com sua equipe, para cumprir compromissos profissionais. Já Zé Felipe, permaneceu em Goiânia, onde a família mora, para se dedicar as produções musicais em seu estúdio.