Poliana manda recado para Zé Felipe após ele chorar durante show em Portugal

Poliana Rocha usou as redes sociais para mandar um recado a Zé Felipe após ele se emocionar no palco de seu show em Portugal, nesta quarta-feira (28/5). A emoção do filho do cantor Leonardo foi compartilhada por Virginia, que filmou o momento em que ele fica com a voz embargada, interrompe a canção e começa a chorar, sendo apoiado pelos fãs.

“Você é muito especial para todos, e para Deus”, escreveu Poliana em seus stories. O portal LeoDias apurou os bastidores da separação de Virginia e Zé Felipe e revelou com exclusividade os detalhes do rompimento. Segundo fontes próximas ao casal,o relacionamento já vinha enfrentando dificuldades há um tempo. Apesar das tentativas de reconciliação e do esforço para preservar a família, a relação teria “esfriado”. Fontes relatam que o distanciamento emocional foi se acentuando diante da rotina intensa de trabalho dos dois.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Virginia, Zé Felipe, Poliana e Leonardo Poliana Rocha, Virginia Fonseca, Leonardo e Zé Felipe – Foto: Reprodução/Instagram Zé Felipe e Poliana Rocha (Instagram) Poliana posta TBT com Leonardo, grávida de Zé Felipe Poliana posta TBT com Leonardo, grávida de Zé Felipe (Instagram) Reprodução Instagram Voltar

Próximo

O anúncio do fim do casamento de Virginia e Zé Felipe pegou a todos de surpresa, com exceção de uma pessoa: Carlinhos Vidente. Isso porque o sensitivo previu que o casal de influenciadores não continuaria junto por muito tempo, no último dia 4 de maio, em participação nopodcast PodShape— apresentado pelo também casal, Juju Salimeni e Diogo Basaglia. O vídeo voltou a circular após os famosos confirmarem a separação nas redes sociais nessa terça-feira (27/5).