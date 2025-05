poliana-rocha-aparece-revoltada-e-fala-sobre-indiretas-para-virginia

A influenciadora digital Poliana Rocha apareceu revoltada em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (29/5). Em seu perfil no Instagram, a esposa de Leonardo gravou um pronunciamento para desmentir boatos de que teria deixado de seguir uma amiga de Virginia após o término do casamento da blogueira com seu filho, Zé Felipe e falou sobre supostas alfinetas que teriam sido direcionadas à ex-nora.

Contextualizando: Maressa, além de amiga pessoal de Virginia Fonseca, é assessora do cantor Zé Felipe. Nas redes sociais, após o término, alguns internautas acusaram Poliana Rocha de ter dado unfollow na jovem.

O desabafo de Poliana Rocha

Em um vídeo publicado nos stories, Poliana afirmou que nunca chegou a seguir a amiga de Virginia: “Eu tô muito chateada, detesto falar dessas coisas, me expor dessa maneira”, começou dizendo a empresária.

Poliana seguiu demonstrando descontentamento com os boatos envolvendo sua família: “Desrespeito imenso com nossa família. Ficam criando coisas, tentando colocar uns contra os outros. Dizem que deixei de seguir as pessoas, que não sigo mais a Maressa”, declarou, explicando que nunca seguiu a profissional por ser “desatenta”.

Poliana Rocha e Virginia Fonseca

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha e Virginia Fonseca

Poliana Rocha e Zé Felipe

Negou indiretas para Virginia Fonseca

Poliana Rocha também negou ter curtido vídeos com indiretas para Virginia Fonseca: “Sou uma mulher madura para assumir tudo o que falo. Se eu precisar dizer algo para a Virginia ou para o Zé Felipe, eu mesma falo. Não preciso mandar recado pela internet.”