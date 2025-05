Polícia Civil de Rodrigues Alves prende homem por estupro de vulnerável

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, cumpriu na manhã desta quinta-feira (28), um mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em junho de 2023, tendo como vítima a sobrinha da esposa do acusado, que à época possuía apenas 8 anos de idade.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelas investigações e pela efetuação da prisão juntamente com sua equipe, o autor praticou sexo oral contra a criança. As investigações revelaram que os abusos já ocorriam há cerca de dois anos, conforme depoimento especial da vítima. A menina relatou que decidiu expor os fatos à direção de sua escola após participar de uma palestra da campanha Maio Laranja em 2023, iniciativa de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça, que proferiu sentença condenatória de 12 anos de reclusão em regime fechado contra o agressor. Após a prisão, o condenado será submetido à audiência de custódia, onde a legalidade de sua prisão será avaliada.

A Polícia Civil de Rodrigues Alves tem se destacado na atuação contra crimes de estupro de crianças e adolescentes, realizando um trabalho integrado com a rede de proteção local.