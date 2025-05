Polícia Civil encontra dois corpos enterrados em cova rasa em bairro de Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 28 de maio, a Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC), localizou dois corpos enterrados em uma cova rasa no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A descoberta foi feita durante uma operação policial na região, que é alvo constante de investigações relacionadas à criminalidade.

Após a localização da cova, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar o isolamento da área e a remoção dos corpos, que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município. As vítimas ainda não foram oficialmente identificadas.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação, e a linha de apuração inicial considera a possibilidade de execução relacionada a uma facção criminosas que atua na região do Juruá. No entanto, todas as hipóteses estão sendo analisadas.

A polícia pede que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais da instituição.