Polícia do Acre prende suspeito de envolvimento na morte de indígena em Manoel Urbano

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta terça-feira (20), um dos suspeitos do assassinato do indígena Hurui Kulina, de 49 anos, ocorrido em 2023 em Manoel Urbano.

A vítima, da etnia Kulina, foi morta brutalmente a golpes de ripa. Os suspeitos se escondiam em aldeias na região de Santa Rosa do Purus, dificultando as investigações.

Após um trabalho de inteligência e monitoramento, a polícia conseguiu localizar e prender um dos envolvidos enquanto ele transitava por Manoel Urbano. Ele foi encaminhado à Justiça para responder pelo crime.