Polícia identifica corpos enterrados em cova rasa em Cruzeiro do Sul; veja detalhes

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC), identificou os dois corpos encontrados na manhã desta quarta-feira, 28 de maio, em uma cova rasa no bairro Cruzeirão, conjunto Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul. As vítimas foram reconhecidas como Rian Barroso de Brito, de 24 anos, e Tiago Silva.

A operação que levou à localização da cova contou com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, responsáveis pelo isolamento da área e pela remoção dos corpos, que foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação e necropsia.

Os corpos foram encontrados em avançado estado de decomposição, o que exigiu o trabalho técnico das equipes forenses para confirmar a identidade das vítimas.

A Polícia Civil segue investigando o caso, e não descarta a hipótese de execução motivada por conflitos ligados ao crime organizado. Informações preliminares indicam que as vítimas poderiam estar desaparecidas há alguns dias.